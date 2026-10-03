Москва3 октВести.Вторым пилотом эмиратской авиакомпании Flydubai, совершивший нападение на командира летевшего в Израиль самолета, предположительно, был 29-летний гражданин Омана Хаммам аль-Хаммами. Об этом сообщил ABC News, ссылаясь на источники, знакомые с ходом расследования.
По их словам, в 2024 году, когда аль-Хаммами занимал должность помощника второго пилота в Oman Air, у него обнаружили материалы экстремистского содержания. После этого случая ему позволили работать в авиакомпании только на административных должностях.
Следователям предстоит выяснить, каким образом аль-Хаммами получил допуск к рейсу Flydubai в качестве второго пилота.
Оманец сотрудничает со следствием и утверждает, что планировал осуществить крушение самолета на территории Израиля.
30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, совершил вынужденную посадку в аэропорту саудовского Табука из-за происшествия, связанного с безопасностью.
На следующий день МВД Саудовской Аравии подтвердило, что инцидент произошел в результате нападения второго пилота на командира воздушного судна, оба получили травмы разной степени тяжести.
После улучшения самочувствия обоих участников потасовки отправили в Абу-Даби в сопровождении эмиратских силовиков, остальные шесть членов экипажа ранее возвратились в Дубай.
Впоследствии стало известно, что пострадавшим оказался гражданин Индии Смит Маччхар.
Власти ОАЭ продолжают расследование причин и обстоятельств случившегося, в том числе, проверяют эксплуатационные аспекты и меры безопасности.
Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот самолета Flydubai может быть связан с Ираном.
Иранский телеканал Press TV утверждает, что попытку захватить самолет спланировали Израиль и ряд арабских стран, чтобы не допустить прекращения конфликта США с Исламской Республикой.