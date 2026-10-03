СМИ узнали, кем мог быть напавший на командира самолета Flydubai второй пилот Раскрыта предполагаемая личность напавшего на командира лайнера Flydubai пилота

Москва3 окт Вести.Вторым пилотом эмиратской авиакомпании Flydubai, совершивший нападение на командира летевшего в Израиль самолета, предположительно, был 29-летний гражданин Омана Хаммам аль-Хаммами. Об этом сообщил ABC News, ссылаясь на источники, знакомые с ходом расследования.

По их словам, в 2024 году, когда аль-Хаммами занимал должность помощника второго пилота в Oman Air, у него обнаружили материалы экстремистского содержания. После этого случая ему позволили работать в авиакомпании только на административных должностях.

Следователям предстоит выяснить, каким образом аль-Хаммами получил допуск к рейсу Flydubai в качестве второго пилота.

Оманец сотрудничает со следствием и утверждает, что планировал осуществить крушение самолета на территории Израиля.

30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, совершил вынужденную посадку в аэропорту саудовского Табука из-за происшествия, связанного с безопасностью.

На следующий день МВД Саудовской Аравии подтвердило, что инцидент произошел в результате нападения второго пилота на командира воздушного судна, оба получили травмы разной степени тяжести.

После улучшения самочувствия обоих участников потасовки отправили в Абу-Даби в сопровождении эмиратских силовиков, остальные шесть членов экипажа ранее возвратились в Дубай.

Впоследствии стало известно, что пострадавшим оказался гражданин Индии Смит Маччхар.

Власти ОАЭ продолжают расследование причин и обстоятельств случившегося, в том числе, проверяют эксплуатационные аспекты и меры безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот самолета Flydubai может быть связан с Ираном.

Иранский телеканал Press TV утверждает, что попытку захватить самолет спланировали Израиль и ряд арабских стран, чтобы не допустить прекращения конфликта США с Исламской Республикой.