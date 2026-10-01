Москва1 окт Вести.180 человек могли погибнуть при крушении самолета авиакомпании Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив. Среди пассажиров оказался дантист Шота Мусаев, руководитель стоматологической клиники в израильском городе Холон. Герой рассказал KP.RU, как удалось спасти 180 человек.

На борту самолета находилось 174 пассажира, включая 27 детей, и 6 членов экипажа. Во время полета второй пилот попытался совершить теракт: выхватив складной нож, он напал на командира корабля, изрезал его и попытался уничтожить судно. Спасли самолет и капитана простые пассажиры - они скрутили террориста и сами помогли посадить борт.

Это 100 процентов был террористический акт. Тот пилот был с Омана. Он хотел убить все 180 человек. Но зачем, мы не знаем... Думаю, что весь самолет - это герои... Все должны понять, что один террорист может уничтожить несколько сотен семей за секунду заявил Шота Мусаев

По словам Мусаева, когда самолет летел, началась сильная тряска, и судно резко пошло вниз. Сначала пассажиры подумали, что это обычное сопротивление воздуха, но через полминуты осознали, что происходит нечто гораздо более серьезное.

Люди начали кричать. Одна из пассажирок в этот момент находилась в туалете и услышала шум в кабине. После этого один из мужчин, стоявший прямо около кабины, ворвался туда - дверь у пилотов оказалась открыта. Как стало понятно позже, во время драки раненый пилот сумел подать код захвата самолета и открыть дверь.

Ворвавшийся в кабину пассажир увидел ужасающую картину: везде была кровь, один из пилотов тяжело ранен, а второй - с ножом. По словам Мусаева, пассажир увидел, что пилот пытается сломать оборудование, вытащил террориста за шею и начал его душить. Потом подключились еще двое пассажиров и скрутили нападавшего - они тоже получили небольшие ранения и травмы. Затем подключился уже сам Мусаев: он связал руки террористу проводами от наушников, которые выдают в самолете, а позже им дали пластиковые наручники.

Спасать пилота ему пришлось подручными средствами. Командир корабля лежал прямо при входе в кабину. Мусаеву помогали стюард и одна девушка, которая работает медсестрой. Они начали останавливать кровь. Давление не проверяли, но пульс был очень низкий. Пилот, видимо, защищался, поэтому у него была разрезана вся рука - кисть буквально была порезана на две части, затылок полностью в порезах, было сильнейшее кровотечение. Проблема была еще и в том, что не было бинтов. Пилот упал на шкафы, в которых находилась аптечка. Пассажиры дали пилоту кислород - ушло около двух баллонов. Взяли лед и стали останавливать кровь тряпками, но поначалу было сложно найти, откуда идет кровотечение, потому что он был весь в крови.

Когда кровь остановилась и пульс стабилизировался, я стал говорить с командиром, чтобы тот не терял сознание. Мы общались на английском. Пилот говорил про свою семью - что у него жена и двое детей, что не хочет умирать и хочет снова увидеть своих родных и близких, просил его спасти. А потом начал ругаться на второго пилота: "Почему ты сделал такое, как ты мог такое с нами сделать!"... Раненого пилота спасло то, что самолет сел раньше - в Саудовской Аравии, а не в Израиле, иначе он бы не долетел и не выжил... У него начались сильнейшие боли, он был в шоковом состоянии... Позже мне звонили из индийского посольства и сказали, что пилот сейчас в стабильном состоянии добавил дантист Мусаев

Уже потом пассажиры узнали, что от гибели их отделяли секунды. Самолет пикировал и опустился примерно на 5-6 километров за полминуты. Оставались считанные секунды, чтобы стабилизировать судно. Парень по имени Янив, который зашел вытаскивать террориста, взялся за штурвал и помог выровнять самолет. По счастливой случайности на борту оказались еще пилоты - они полностью стабилизировали судно. Автопилот не работал, все делали вручную. Вероятно, из-за этого часть руля направления на хвосте была разрушена. Следователи потом сказали, что еще 6-7 секунд пикирования - и спастись было бы уже невозможно.

По словам Мусаева, между пилотами не было никаких ссор, как писали СМИ в самом начале. Когда террориста скрутили, он ничего не говорил и не отвечал ни слова. Его, конечно, тоже побили при скручивании, поэтому ему дали кислород. Пассажиры боялись, что на борту есть еще соучастники, поэтому распределили людей, чтобы следить за всем. Мусаев подчеркнул, что считает героями весь самолет. Пассажиров встретил президент, а затем они направлялись к премьер-министру Нетаньяху - но, по его словам, все это мелочи по сравнению с тем, что они остались живы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пассажиры и раненый капитан самолета авиакомпании Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, не позволили трагедии разрастись до глобальных масштабов.