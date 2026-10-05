Стали известны ошибки при проверке иностранных пилотов в аэропорту Бен-Гурион "Прокол на проколе": Пашков рассказал о проверке пилотов в аэропорту Бен-Гурион

Москва5 окт Вести.Израильская система безопасности в аэропорту Бен-Гурион в отношении иностранных пилотов представляет собой "прокол на проколе". Об этом заявил журналист ИС "Вести" Сергей Пашков, комментируя попытку теракта на рейсе FlyDubai.

Пашков отметил, что пассажиры, в отличие от иностранных пилотов, проходят тщательнейшую проверку в аэропорту Бен-Гурион на вылете и на прилете.

Мы все знаем, как проверяют пассажиров в аэропорту Бен-Гурион на вылете и на прилете. Тщательнейшая проверка. Но оказалось, что пилоты иностранных компаний проверяются совсем не так. Там как раз прокол на проколе. Израильский специалист, ответственный за проверку иностранных пилотов и полетов иностранных компаний, оказывается, совмещал эту работу еще с какой-то работой. Другой специалист, который должен был заниматься этими проблемами одновременно – это все пишет израильская пресса, оказывал консультационные услуги тому же FlyDubai сообщил Пашков

30 сентября самолет Flydubai выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Во время полета второй пилот, по предварительным данным, вооружился штатным аварийным молотком, напал на командира воздушного судна и попытался захватить самолет.