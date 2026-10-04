Corriere: пилот Flydubai мог отключить двигатели Boeing 737 во время драки Эксперты допустили перекрытие топлива пилотом Boeing 737 в Тель-Авив

Москва4 окт Вести.Второй пилот рейса Flydubai Дубай — Тель-Авив в ходе драки в кабине мог перекрыть подачу топлива и отключить оба двигателя самолета Boeing 737. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

К таким выводам авиационные эксперты пришли после анализа видеозаписей, сделанных пассажирами в салоне: на них зафиксировано момент включения аварийного освещения, что происходит при полной потере основного электропитания от генераторов двигателей и переходе на аккумуляторы. Специалисты выясняют, перевел ли пилот тумблеры подачи керосина в положение Cutoff.

Ранее лайнер экстренно приземлился в Саудовской Аравии после подачи сигнала о ЧС на борту из-за конфликта в экипаже.