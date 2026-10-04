Москва4 октВести.Второй пилот рейса Flydubai Дубай — Тель-Авив в ходе драки в кабине мог перекрыть подачу топлива и отключить оба двигателя самолета Boeing 737. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
К таким выводам авиационные эксперты пришли после анализа видеозаписей, сделанных пассажирами в салоне: на них зафиксировано момент включения аварийного освещения, что происходит при полной потере основного электропитания от генераторов двигателей и переходе на аккумуляторы. Специалисты выясняют, перевел ли пилот тумблеры подачи керосина в положение Cutoff.
Ранее лайнер экстренно приземлился в Саудовской Аравии после подачи сигнала о ЧС на борту из-за конфликта в экипаже.