Власти Израиля получили от ОАЭ подробную информацию об экипаже рейса Flydubai АР: Израиль обладал подробными данными о пилотах рейса Flydubai еще до вылета

Москва4 окт Вести.Власти Израиля получили от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подробную информацию об экипаже рейса Flydubai, включая имена и гражданство пилотов, еще до его вылета из Дубая. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на региональных официальных лиц.

Передача таких манифестов является стандартной процедурой, закрепленной израильским законодательством от 2023 года.

Власти ОАЭ предоставили Израилю список пассажиров и членов экипажа перед вылетом рейса Flydubai, на борту которого пилот попытался захватить управление самолетом, направлявшимся в Израиль говорится в публикации

Внутри Израиля возник спор о зонах ответственности. Служба безопасности ШАБАК заявила, что отвечает только за израильские авиакомпании. В то же время Министерство транспорта Израиля сообщило, что не получало этот список напрямую и не имеет разведывательных инструментов для проверки каждого иностранного пилота, сообщает агентство.

Позднее выяснилось, что второй пилот - гражданин Омана Хамам аль-Хаммами - ранее уже был лишен права летать властями собственной страны из-за его экстремистских взглядов.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что второй пилот рейса Flydubai в ходе драки в кабине мог перекрыть подачу топлива и отключить оба двигателя самолета Boeing 737. К таким выводам авиационные эксперты пришли после анализа видеозаписей, сделанных пассажирами в салоне: на них зафиксирован момент включения аварийного освещения, что происходит при полной потере основного электропитания от генераторов двигателей и переходе на аккумуляторы. Специалисты выясняют, перевел ли пилот тумблеры подачи керосина в положение Cutoff.