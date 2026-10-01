Москва1 окт Вести.Израильтяне, оказавшиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, не могут вернуться домой из-за прекращения авиакомпанией Flydubai всех полетов в Израиль. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Сергей Пашков.

Flydubai ранее объявила о приостановке полетов в Израиль и обратно до завершения расследования произошедшего накануне инцидента на борту самолета, следовавшего в Тель-Авив.

В настоящее время компания Flydubai прекратила все полеты в Израиль до полного и окончательного разбирательства инцидента на борту самолета, произошедшего вчера, и это создало определенные проблемы для Израиля. Дело в том, что израильтяне, оказавшиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, не могут сейчас добраться до дома, поскольку израильские авиакомпании прекратили авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами еще несколько недель назад из-за проблем с безопасностью. Сейчас представители Израиля прибыли в Дубай, ведут специальные переговоры, и вполне возможно, что уже с пятницы возобновятся израильские рейсы в Дубай и другие города и аэропорты Объединенных Арабских Эмиратов для того, чтобы вывезти израильтян, вывезти людей, которые оказались там и сейчас не могут вернуться на родину рассказал Пашков

30 сентября пассажирский самолет эмиратской авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту и захвате. Причиной инцидента стала драка между двумя пилотами - один набросился на другого с ножом и пытался вызвать авиакатастрофу. В итоге с нападавшим справились командир борта и пассажиры, самолет удалось посадить в Саудовской Аравии.

Ранее Сергей Пашков рассказал о встрече родных с пассажирами злополучного рейса Flydubai, прилетевшими в Израиль эвакуационным бортом.