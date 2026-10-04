В Иране заявили, что инцидент с рейсом Flydubai был "неуклюже спланирован" МИД Ирана: инцидент с рейсом Flydubai был спланирован, чтобы обвинить Тегеран

Москва4 окт Вести.Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что "даже школьники поняли", что инцидент с самолетом Flydubai рейса Дубай – Тель-Авив был "неуклюже спланирован", чтобы обвинить Тегеран. Такое заявление иранский министр сделал в беседе с журналистами, его слова приводит РИА Новости.

По словам Багаи, "на основании заявлений" иранскую сторону обвиняют в планировании операций, хотя "даже есть сомнения" в том, были ли они​​​. Министр привел в пример ситуацию с авиабазой Фэрфорд.

Или с рейсом Flydubai - я думаю, даже дошкольники поняли, как неуклюже он был спланирован для внушения небезопасности и обвинения Ирана или других игроков заявил Багаи

27 сентября полиция Великобритании задержала пять человек возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии после некоего инцидента. Потом их отпустили под залог, а позднее задержали другого подозреваемого в планировании теракта, позднее он также был отпущен под залог. 3 октября издание The Telegraph сообщило, что Британия допускает введение новых санкций против Ирана в случае установления его причастности к инциденту у базы Фэрфорд, где размещены американские бомбардировщики.

30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы о чрезвычайной ситуации на борту и захвате судна. По тревоге были подняты истребители, но в итоге судно смогло сесть в Садовской Аравии. СМИ сообщили, что перед инцидентом второй пилот судна заявил командиру, что хочет помолиться, но потом напал на него с авиационном топором и попытался устроить крушение судна. Командир и пассажиры нейтрализовали злоумышленника. После этого пассажиры оказали помощь раненому командиру и сами смогли посадить самолет. Генпрокуратура ОАЭ признала произошедшее попыткой теракта, подозреваемый был задержан.