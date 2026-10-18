Рубио считает, что Иран причастен к инциденту на британской авиабазе Фэрфорд

Рубио: США уверены, что Иран причастен к инциденту на авиабазе Фэрфорд Рубио считает, что Иран причастен к инциденту на британской авиабазе Фэрфорд

Москва18 окт Вести.Вашингтон согласен с утверждениями Лондона о том, что за подготовкой нападения на военную авиабазу в Британии стоял Тегеран, заявил госсекретарь США, помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио представителям СМИ.

Великобритания заявила, что за подготовкой нападения на авиабазу стояли иранцы. Очевидно, у нас нет причин не соглашаться с этой оценкой. Более того, мы с ней согласны отметил Рубио

По его мнению, в инциденте на авиабазе присутствует "иностранный след".

Премьер-министр Британии Энди Бернем выступил 12 октября с заявлением о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана якобы провел эту операцию. Бернем пообещал ввести дополнительные санкции против Ирана.

В конце сентября вблизи военной базы Фэрфорд, на которой США размещали свои стратегические бомбардировщики В-1, задержаны пятеро человек по подозрению в преступлениях, предусмотренных британским законом о взрывчатых веществах.

Полиция получила сигнал о трех подозрительных автомобилях в районе авиабазы.

Все задержанные оказались гражданами Британии, их выпустили под залог.

Вскоре США вывели все бомбардировщики B-1 с базы Фэрфорд по соображениям безопасности.