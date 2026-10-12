Энди Бернем заявил, что Иран причастен к инциденту у авиабазы Фэрфорд

Премьер Британии заявил, что Иран причастен к инциденту у авиабазы Фэрфорд Энди Бернем заявил, что Иран причастен к инциденту у авиабазы Фэрфорд

Москва12 окт Вести.Британский премьер-министр Энди Бернем заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) якобы связан с сентябрьским инцидентом в районе авиабазы Фэрфорд в Англии. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в Палате общин.

Я могу подтвердить, что, согласно нашей оценке, весьма вероятно, что инцидент на базе королевских ВВС Фэрфорд был скоординирован в Иране утверждает Бернем

По его словам, инцидент якобы "почти наверняка" был организован под руководством КСИР.

Бернем также заявил, что в Британии не будут мириться с угрозами и собираются "пресекать использование" Тегераном "криминальных сетей путем задействования всего спектра полномочий для борьбы с ними и их источниками финансирования". Премьер-министр также пообещал ввести дополнительные санкции, связанные с Ираном.

На сайте правительства Великобритании обновили санкционный список против Ирана, добавив туда двух человек - Рухоллу Базганди и Али Тамарзадеха. Утверждается, что они связаны с разведывательной деятельностью в интересах Ирана и вовлечены в планирование неких нападений.

В конце сентября возле военной базы Фэрфорд, где ВВС США размещали свои бомбардировщики, британская полиция задержала нескольких человек по подозрению в террористической деятельности.

Авиабаза Фэрфорд расположена в Котсуолдсе графства Глостершир, примерно в 6,4 км к югу от одноименного города.