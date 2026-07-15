МИД Британии обвинил спецназ КСИР Ирана в причастности к нападениям в Европе

Британия заподозрила КСИР в причастности к происшествиям в Европе МИД Британии обвинил спецназ КСИР Ирана в причастности к нападениям в Европе

Москва15 июл Вести.Великобритания заявила о причастности сил спецназначения "Кудс", входящих в состав Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана), к серии нападений в европейских странах в период с марта по май текущего года.

Это следует из заявления, размещенного на сайте внешнеполитического ведомства королевства.

В связи с этим в Министерство иностранных дел Великобритании был вызван временный поверенный в делах Ирана Али Насимфар. В публикации на сайте правительства Великобритании:

Сегодня (14 июля – прим. ред.) Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании вызвало иранского поверенного в Лондоне в связи с ролью сил "Кудс" в руководстве прокси-группами, которые осуществляли серию атак в Европе указано в сообщении

В середине марта 2026 года в Великобритании предъявили обвинения 34-летнему иранцу и 31-летней румынке, подозреваемым в проникновении на военно-морскую базу Клайд в шотландском Фаслейне.