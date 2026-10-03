Москва3 октВести.Британская сторона допускает, что Иран причастен к инциденту в районе авиабазы Фэрфорд в Великобритании, которую используют Военно-воздушные силы США, сообщает издание The Telegraph.
Расследование произошедшего продолжается.
Премьер-министр Британии Энди Бернэм заявил, что есть "убедительные признаки" того, что Иран сыграл свою роль в инцидентеговорится в материале
Не уточняется, каким именно будет ответ Лондона. Газета подчеркивает, что Великобритания может ввести дополнительные санкции против Ирана, в том числе персональные.
Возле базы Фэрфорд 27 сентября были задержаны пять человек по подозрению в преступлениях, предусмотренных законом о взрывчатых веществах. Предварительно полиция получила сигнал о трех подозрительных автомобилях в районе авиабазы.
Телеканал Sky News сообщил, что полиция Британии по борьбе с терроризмом проверяет возможную связь Исламской Республики с предполагаемым терактом в районе авиабазы Фэрфорд. О возможном "иранском следе" также рассказали источники The Times.
Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что в инциденте на авиабазе присутствует "иностранный след".