КСИР: Британия станет законной целью, если поддержит агрессию США против Ирана

КСИР: Британия станет законной целью, если поддержит США в войне против Ирана КСИР: Британия станет законной целью, если поддержит агрессию США против Ирана

Москва26 июл Вести.Британия может стать законной целью Ирана, если будет поддерживать военные действия Соединенных Штатов против исламской республики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

Представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил в субботу, что Великобритания станет "определенной и законной целью", если поддержит США в любой войне против Тегерана говорится в сообщении агентства

Представитель КСИР также отметил, что американские силы недавно использовали британские аэродромы.

Ранее портал Axios со ссылкой на информированные источники в американском оборонном ведомстве сообщил, что американский лидер Дональд Трамп приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов приостановить атаки по иранской территории. По мнению собеседников портала, "на данный момент неясно, идет речь о единичном случае или же затишье затянется".

25 июля Трамп заявил о готовности Вашингтона выслушать предложения Тегерана о сделке. Глава Белого дома утверждает, что на данный момент Иран ведет переговоры с Соединенными Штатами.