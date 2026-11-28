Британия не исключает след Ирана в деле о дронах над авиабазой Лейкенхит FT: Британия допускает причастность Ирана к дронам над авиабазой Лейкенхит

Москва28 ноя Вести.В Великобритании допускают, что за инцидентом с беспилотниками над авиабазой Лейкенхит на востоке Англии может стоять Иран. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, очевидцы заметили в районе базы около шести дронов. Собеседники FT считают, что к произошедшему может быть причастен Тегеран, иранская сторона отрицает какую-либо связь с инцидентом.

Как отмечает Financial Times, британским и американским военным не удалось обнаружить беспилотники после их "нейтрализации". Военные предполагают, что аппараты могли нести оружие, разведывательное оборудование или иной груз.

Авиабаза Лейкенхит, где размещено 48-е истребительное авиакрыло ВВС США, считается крупнейшим пунктом дислокации американских истребителей в Европе. На базе служат почти 7 тысяч человек.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что королевские ВВС Великобритании начали перемещать военные самолеты в ангары и укрепленные укрытия на ночь из-за угрозы атак беспилотников, также рассматривается возможность установки противодроновых сетей для защиты самолетов.