Британские ВВС прячут свои самолеты в укрытия, опасаясь атак беспилотников ВВС Британии начали прятать свои самолеты в укрытия из-за опасений атак БПЛА

Москва25 ноя Вести.Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании перебрасывают свои самолеты в ангары и защищенные укрытия на ночь, чтобы защитить их от потенциальных атак беспилотников, сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что военное командование также работает над планами по установке антидроновых сетей вокруг самолетов.

13 ноября Минобороны Великобритании сообщило об активности неопознанных беспилотников в небе над авиабазой Лейкинхит, которую используют ВВС США, на востоке Англии. Американским военным было предписано спрятаться в укрытия, никто не пострадал. Согласно данным газеты The Daily Mail, сирена в тот вечер сработала и на авиабазе Фелтуэлл, которая также используется ВВС США и находится примерно в 10 километрах от базы Лейкенхит.

В настоящее время британское военное ведомство ведет расследование инцидента.

За три дня до этих событий, 10 ноября, издание The Wall Street Journal написало, что Соединенные Штаты передислоцировали некоторые военные самолеты, находящиеся на базе Королевских ВВС, из-за угрозы со стороны Ирана.