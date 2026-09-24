Telegraph: Британия начала применять наземные системы для подавления спутников

Британские ВВС блокируют работу иностранных спутников в военных целях Telegraph: Британия начала применять наземные системы для подавления спутников

Москва24 сен Вести.Военно-воздушные силы (ВВС) Британии применяют наземные средства радиоэлектронной борьбы, способные препятствовать работе иностранных спутников. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в британских вооруженных силах.

По данным журналистов, системы были развернуты в секретном режиме. Они предназначены для нарушения работы спутников, используемых для наблюдения за британскими военными, и способны препятствовать передаче собранной ими информации.

Великобритания развернула продвинутую ... систему ... радиоэлектронной борьбы, чтобы помешать враждебным государствам шпионить за … войсками говорится в публикации

Управление системой возложено на специальное подразделение ВВС, отвечающее за защиту космической инфраструктуры. О его создании британские власти объявили накануне.

Ранее британский премьер-министр Энди Бернэм также анонсировал новый оборонный проект с США. По его словам, партнерство будет сосредоточено в области искусственного интеллекта и направлено на защиту критически важной инфраструктуры.