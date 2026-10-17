Над Британией заметили загадочные дроны, которые не обнаружили радары Telegraph: британские истребители дважды заметили неопознанные дроны

Москва17 окт Вести.Британские военные летчики дважды сообщили об опасном сближении с неопознанными беспилотниками во время учений над Великобританией и Северным морем. При этом ни один из дронов не был обнаружен радиолокационными системами. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на журнал учета происшествий Королевских ВВС.

Инциденты произошли 18 и 23 февраля, незадолго до начала военного конфликта США и Ирана. В первом случае летчики выполняли учебные маневры воздушного боя, во втором участвовали в тренировке по дозаправке самолетов в воздухе.

По данным издания, неизвестные объекты находились на высоте более 5,1 тыс. метров, что более чем в 40 раз превышает разрешенную высоту полетов коммерческих беспилотников.

Как отмечает The Telegraph, представители ВВС Великобритании передали информацию о происшествиях полиции. В настоящее время обстоятельства появления неопознанных объектов изучаются в рамках нескольких внешних расследований.

Ранее сообщалось, что несколько сотен беспилотников были замечены в последние годы над военными объектами Германии, в том числе целые рои дронов.