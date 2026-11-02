Telegraph: в Британии впервые применили БПЛА Protector для слежки за судами РФ

Великобритания впервые применила дрон Protector для слежки за судами РФ Telegraph: в Британии впервые применили БПЛА Protector для слежки за судами РФ

Москва2 ноя Вести.Армия Великобритании впервые применила беспилотник RAF Protector для наблюдения за иностранными кораблями. Об этом рассказал министр обороны королевства Уэс Стритинг.

Впервые Protector присоединился к военным кораблям и вертолетам Королевского флота, наблюдая за активностью у наших берегов, демонстрируя, как мы постоянно внедряем инновации для наблюдения и сдерживания угроз и безответственных провокаций приводит слова главы ведомства The Telegraph

По информации издания, в период с конца сентября до середины октября беспилотный аппарат провел свыше десяти часов, наблюдая за иностранными кораблями, среди которых были и российские. Великобритания приобрела 16 таких дронов, 11 из них уже приняты на вооружение, отмечает издание.

Командир XIII эскадрильи Сэм Хейли рассказал, что беспилотник осуществлял длительное разведывательное наблюдение и показал способность взаимодействовать с военными и гражданскими воздушными судами.

Беспилотник Protector RG1, используемый британскими ВВС, представляет собой разведывательно-ударный аппарат, разработанный американской компанией General Atomics на платформе MQ-9B SkyGuardian.

Согласно данным ВВС Великобритании, дрон способен находиться в полете свыше 40 часов, имеет размах крыла около 24 метров и развивает скорость до 463 км/ч. Он предназначен для выполнения задач разведки, наблюдения, поисково-спасательных и ударных миссий, а также может оснащаться ракетами Brimstone и управляемыми авиабомбами Paveway IV.