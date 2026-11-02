Москва2 нояВести.Армия Великобритании впервые применила беспилотник RAF Protector для наблюдения за иностранными кораблями. Об этом рассказал министр обороны королевства Уэс Стритинг.
Впервые Protector присоединился к военным кораблям и вертолетам Королевского флота, наблюдая за активностью у наших берегов, демонстрируя, как мы постоянно внедряем инновации для наблюдения и сдерживания угроз и безответственных провокацийприводит слова главы ведомства The Telegraph
По информации издания, в период с конца сентября до середины октября беспилотный аппарат провел свыше десяти часов, наблюдая за иностранными кораблями, среди которых были и российские. Великобритания приобрела 16 таких дронов, 11 из них уже приняты на вооружение, отмечает издание.
Командир XIII эскадрильи Сэм Хейли рассказал, что беспилотник осуществлял длительное разведывательное наблюдение и показал способность взаимодействовать с военными и гражданскими воздушными судами.
Беспилотник Protector RG1, используемый британскими ВВС, представляет собой разведывательно-ударный аппарат, разработанный американской компанией General Atomics на платформе MQ-9B SkyGuardian.
Согласно данным ВВС Великобритании, дрон способен находиться в полете свыше 40 часов, имеет размах крыла около 24 метров и развивает скорость до 463 км/ч. Он предназначен для выполнения задач разведки, наблюдения, поисково-спасательных и ударных миссий, а также может оснащаться ракетами Brimstone и управляемыми авиабомбами Paveway IV.