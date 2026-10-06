Москва6 окт Вести.Британский самолет разведки Boeing RC-135W Rivet Joint ведет патрулирование вдоль российских границ.

Об этом на основе полетных данных сообщает РИА Новости. Уточняется, что тот же борт зафиксировали у границ РФ в конце прошлой недели.

В этот раз самолет вылетел из Уоддингтона и направился на северо-восток. Пролетев вдоль всей границы России со странами Прибалтики, он пересек Финский залив и продолжил движение над Финляндией.

Долетев до российской Сортавалы, борт развернулся и вернулся тем же маршрутом.

Ранее самолет-разведчик НАТО заметили в районе Калининградской области.