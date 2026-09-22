Москва22 сенВести.Разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR выполняет полет вблизи южной границы Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные полетные данные.
Самолет, зарегистрированный в США, поднялся в воздух примерно в 09.55 мск с расположенной к востоку от польского города Мальборк авиабазы. После вылета он направился на восток.
Затем Saab 340B ISR приступил к выполнению полетного задания, двигаясь вдоль морской и сухопутной границы Калининградской области.
По состоянию на 11.45 мск разведывательный самолет находился в нескольких километрах от российской границы и двигался в северо-западном направлении.
Российская сторона неоднократно указывала на возросшую активность НАТО у своих западных границ. В субботу также заметили американский самолет-разведчик, который более четырех часов кружил в районе Калининградской области.