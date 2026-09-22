Разведывательный самолет НАТО вновь заметили над границей РФ в Балтике Самолет-разведчик НАТО вновь заметили у границы Калининградской области

Москва22 сен Вести.Разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR выполняет полет вблизи южной границы Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные полетные данные.

Самолет, зарегистрированный в США, поднялся в воздух примерно в 09.55 мск с расположенной к востоку от польского города Мальборк авиабазы. После вылета он направился на восток.

Затем Saab 340B ISR приступил к выполнению полетного задания, двигаясь вдоль морской и сухопутной границы Калининградской области.

По состоянию на 11.45 мск разведывательный самолет находился в нескольких километрах от российской границы и двигался в северо-западном направлении.

Российская сторона неоднократно указывала на возросшую активность НАТО у своих западных границ. В субботу также заметили американский самолет-разведчик, который более четырех часов кружил в районе Калининградской области.