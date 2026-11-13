Москва13 ноя Вести.Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U Combat Sent в пятницу днем вокруг Калининградской области, следует из данных отслеживания рейсов, сообщает РИА Новости.

По информации сервисов мониторинга, самолет вылетел с британской авиабазы Милденхолл примерно в 12.17 мск и направился на восток. Он облетел Калининградскую область, пройдя через воздушное пространство Польши и Литвы. По состоянию на 14.42 мск борт находился над Балтийским морем и продолжал движение в районе российских границ. Конечный пункт его маршрута остается неизвестным.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью сдерживать российскую агрессию. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность усилением военного присутствия НАТО в Европе.

В МИД России ранее заявляли, что Москва готова к диалогу с НАТО, но только на равноправной основе. При этом, по позиции российского внешнеполитического ведомства, Западу необходимо отказаться от курса на милитаризацию континента.