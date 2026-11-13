Самолет-разведчик НАТО около пяти часов провел в районе Калининградской области Самолет-разведчик НАТО провел в районе Калининградской области около пяти часов

Москва13 ноя Вести.Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО около пяти часов провел в районе Калининградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

Самолет-разведчик Bombardier Artemis II третий раз за текущую неделю был замечен в районе Калининградской области, он провел там около пяти часов сказал источник

По словам собеседника агентства, борт, прилетевший с аэродрома постоянного базирования в Констанце, курсировал вокруг Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Литвы и Польши, а также над нейтральными водами Балтийского моря.

Источник отметил, что самолет работал на высоте около 10 километров, не используя коридоры, выделенные для полетов гражданской авиации.

Ранее в этот день РИА Новости со ссылкой на данные отслеживания рейсов сообщало, что американский разведывательный самолет Boeing RC-135U Combat Sent в пятницу днем кружил вокруг Калининградской области.