Times: ВСУ использовали скоростные британские катера для атак в Черном море Times: ВСУ применили британские безэкипажные катера в Черном море

Москва16 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали беспилотные катера британского производства для атак на российские суда в Черном море, сообщила газета The Times.

Украинские формирования использовали для нанесения ударов быстроходные модели K3 Scout, выпущенные компанией Kraken Technology, которая базируется в английском графстве Гемпшир, говорится в публикации.

Газета отметила, что эти морские дроны, стоимость каждого из которых составляет около 250 тысяч фунтов стерлингов (27,5 миллиона рублей), для поражения назначенных целей проделали путь в несколько сотен километров.

Министр обороны Великобритании Уэc Стритинг, выступая 15 октября в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS, деятельность организации признана нежелательной в РФ) признал, что Украина задействовала против российских судов в черноморской акватории "безэкипажные катера стоимостью четверть миллиона долларов".

В августе 2026 года российское посольство в Лондоне заявило, что Великобритании придется нести ответственность за поддержку преступных действий киевского режима против России.

14 октября посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что ВСУ с начала текущего года атаковали 277 пассажирских автобусов, в результате пострадали свыше 450 мирных жителей.