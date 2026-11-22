Поддубный: Украина не может применять БЭК в Финском заливе

Поддубный объяснил, почему ВСУ используют дроны для атак в Финском заливе Поддубный: Украина не может применять БЭК в Финском заливе

Москва22 ноя Вести.Украина не может самостоятельно применять безэкипажные катера (БЭК) в Финском заливе, поэтому использует для атак беспилотники. Такое мнение высказал военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный.

Военкор отметил, что в Черном море Киев активно использует безэкипажные катера и подводные ударные средства, однако в Балтийском регионе у Украины нет таких возможностей.

Если в Черноморском регионе в основном киевский режим применяет безэкипажные катера, безэкипажные ударные средства, которые идут под водой, то здесь пока киевский режим, не используя морскую инфраструктуру прибалтийских стран либо Финляндии, не может себе этого позволить, поэтому применяет те же ударные дроны, которые используют для нанесения ударов по нашим тыловым районам сказал Поддубный

Он также отметил, что практически все ударные средства – и воздушные, и морские, которые использует сейчас киевский режим – разработаны при участии европейских стран.

Ранее Поддубный заявил, что атака Вооруженных сил Украины на российское судно в Финском заливе была направлена на срыв зарождающегося процесса дипломатического урегулирования украинского конфликта.