Москва22 ноя Вести.Киевский режим развязал морскую войну и в результате потерял черноморский транзит. Об этом заявил военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный.

Военкор прокомментировал недавнюю атаку ВСУ на российское судно в Финском заливе и отметил, что виновником в развязывании морской войны является Киев.

Нанести удар по движущемуся судну беспилотниками воздушными в нейтральных водах… Ну, во-первых, это дерзко достаточно. А во-вторых, это еще и в политическом смысле акт. Потому что судно использовалось для того, чтобы [было] организовано снабжение Калининградской области. Это судно четыре года ходило по одному маршруту Санкт-Петербург – Калининград. И понятно, что для России это серьезный вызов, на который обязательно последует ответ. Я просто напомню, что морскую войну развязал киевский режим в Черном море. За что, собственно говоря, и поплатился, за что и потерял черноморский транзит