Поддубный заявил, что атака ВСУ на судно в Финском заливе требовала помощи НАТО Поддубный: удар дронов ВСУ по судну РФ в Финском заливе был невозможен без НАТО

Москва22 ноя Вести.Удар украинских беспилотников по российскому судну в Финском заливе был бы невозможен без разведывательной инфраструктуры стран НАТО. Такое мнение высказал военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный.

Эта атака в Финском заливе невозможна без разведывательной инфраструктуры европейских стран, стран Североатлантического альянса… Украина от места атаки в Финском заливе находится почти в тысячах километров. И понятно, что у Украины есть средства огневого поражения, которые способны, используя воздушное пространство стран НАТО, добраться до этой точки Финского залива, но без разведки и целеуказания нанести удар теми средствами поражения, которые есть у киевского режима, по движущемуся кораблю невозможно. Поэтому в любом случае страны НАТО – и пока непонятно, Финляндия это была или другие страны, – предоставляли киевскому режиму разведывательные данные. То есть Европа в целом, ну, продолжает воевать с нами руками киевского режима сказал он

Ранее сообщалось, что экипаж российского сухогруза Sparta II, который утром 21 ноября был атакован беспилотниками в нейтральных водах Финского залива, эвакуировали на проходившее рядом торговое судно.