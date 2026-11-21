Москва21 ноя Вести.Атака беспилотника на судно "Спарта II" в Финском заливе – это репетиция возможной блокады Калининграда, считает военкор KP.RU Александр Коц.

Он пояснил, что сейчас НАТО наблюдает, как Россия отреагирует на нападение. Если Москва ничего не предпримет, то европейцы могут убедиться в собственной безнаказанности.

В Хельсинки, Таллине, Брюсселе и Лондоне сейчас смотрят на нас очень внимательно. Слова им неинтересны – только действия. Не будет ответа, и через месяц удар по судну на Балтике перестанет быть новостью, а через полгода станет фоном. Безнаказанность порождает уверенность. И в итоге мы лишимся морского снабжения Калининграда отметил Коц

Следующим шагом Североатлантического альянса может стать перекрытие сухопутных путей в Калининградскую область. И если Россия попытается силой прорвать блокаду вокруг своего региона, то на нее навесят ярлык агрессора, уверен журналист.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в Финском заливе беспилотник атаковал грузовое судно. Впрочем, по данным экипажа, ситуация на борту находится под контролем, эвакуация не требуется.