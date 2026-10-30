Москва30 окт Вести.Калининград давно стал для НАТО "костью в горле". На анклав претендуют Германия, Литва и Польша, а учения по его захвату проводятся около десяти лет, заявил в беседе с KP.RU военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Учения НАТО по захвату Калининградской области проводят уже лет десять. Проводят хитро. В этом месяце учения десантников. Через два-три месяца военно-воздушных сил. Потом артиллеристы, танкисты. Вроде все учения небольшие. Но если мы вместе их складываем и формируем мозаику, то получается мощнейшая операция по захвату Калининградской области сказал он

По его словам, после вступления в НАТО Финляндии и Швеции страны Прибалтики заявили, что смогут развернуть противокорабельные комплексы в прибрежной зоне, чтобы простреливать восточную Балтику.

На сегодня, хоть натовцы и говорят, что Балтика — их внутреннее море, Калининград для них стал костью в горле. Их задача — задавить Калининградскую область отметил Кнутов

Основной группировкой по защите анклава является Ленинградский военный округ, перед которым, по словам эксперта, стоит сложная задача: помимо Калининграда, это граница с Финляндией протяженностью более 1200 километров, Норвегия и защита Северного морского пути.

При этом Кнутов уверен, что регион отстоят. Как он отметил, "натовцы европейские без американцев на захват не решатся". По его мнению, американцы предпочтут поставлять оружие и зарабатывать, но не отправят своих солдат на смерть ради европейцев.

Как ранее особо подчеркнул президент РФ Владимир Путин, в случае нападения на Калиниград Россия применит все виды вооружения, находящиеся в ее распоряжении.