Reuters: бундесвер разместит в Литве системы РЭБ для слежки за РФ и Белоруссией

Германия развернет в Литве системы РЭБ для слежения за Россией и Белоруссией Reuters: бундесвер разместит в Литве системы РЭБ для слежки за РФ и Белоруссией

Москва29 окт Вести.Бундесвер (Вооруженные силы Германии) планирует задействовать бригаду, размещенную в Литве, для наблюдения за Россией и Белоруссией с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военное руководство ФРГ.

Расквартированная в Литве немецкая бригада, в частности, должна собирать данные о радарах и иной излучающей радиоволны технике на территории России и Белоруссии, отмечает агентство.

Мы внесем (полученные данные - прим. ред.) в базы данных радиоэлектронной борьбы, которые затем будут информировать все наши системы в случае появления нового радара приводит агентство слова главы киберкомандования бундесвера вице-адмирала Томаса Даума

Как он уточнил, речь идет о сборе данных о российских и белорусских военных излучателях и радиолокационных станциях. Немецкая танковая бригада в Литве будет применять средства РЭБ для раннего предупреждения об активности в Калининграде и Белоруссии.

По данным Reuters, армия Германии тестирует системы радиоэлектронной борьбы. В их числе средства обнаружения беспилотников, перехватчики сигналов, глушители и датчики для передачи данных удаленным аналитикам.

Ранее немецкое издание Bild писало, что бундесвер не позволяет русским немцам служить в бригаде в Литве по соображениям безопасности.