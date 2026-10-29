Москва29 октВести.Бундесвер (Вооруженные силы Германии) планирует задействовать бригаду, размещенную в Литве, для наблюдения за Россией и Белоруссией с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военное руководство ФРГ.
Расквартированная в Литве немецкая бригада, в частности, должна собирать данные о радарах и иной излучающей радиоволны технике на территории России и Белоруссии, отмечает агентство.
Мы внесем (полученные данные - прим. ред.) в базы данных радиоэлектронной борьбы, которые затем будут информировать все наши системы в случае появления нового радараприводит агентство слова главы киберкомандования бундесвера вице-адмирала Томаса Даума
Как он уточнил, речь идет о сборе данных о российских и белорусских военных излучателях и радиолокационных станциях. Немецкая танковая бригада в Литве будет применять средства РЭБ для раннего предупреждения об активности в Калининграде и Белоруссии.
По данным Reuters, армия Германии тестирует системы радиоэлектронной борьбы. В их числе средства обнаружения беспилотников, перехватчики сигналов, глушители и датчики для передачи данных удаленным аналитикам.
Ранее немецкое издание Bild писало, что бундесвер не позволяет русским немцам служить в бригаде в Литве по соображениям безопасности.