МО ФРГ принудительно наберет военных для бригады в Литве Bild: минобороны ФРГ принудительно наберет военных для бригады в Литве

Москва14 сен Вести.Министерство обороны Германии не смогло найти добровольцев среди военных для бригады в Литве, поэтому было принято решение набирать их в принудительном порядке. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, вооруженные силы смогли укомплектовать бригаду в Литве на добровольной основе лишь на 60%.

До конца 2027 года в прибалтийской республике планируется разместить около 4,8 тыс. немецких солдат и офицеров. Требуется еще около 1 тыс. военнослужащих. Кампания по набору начнется в конце сентября, так как добровольцев оказалось недостаточно.

Уточняется, что не хватает в первую очередь IT-специалистов, логистов, поваров.