Москва28 сен Вести.Спецслужбы Германии усилили наблюдение за посольством России в Берлине, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительстве.

По ее данным, так власти борются с якобы российским шпионажем и попытками влияния.

Отмечается, что над территорией дипмиссии регулярно летают вертолеты, и уже несколько дней у входа в здание стоят приметные фургоны. Как пишет издание, власти Германии хотят, чтобы "российские дипломаты почувствовали, что за каждым их шагом внимательно следят".

Помимо этого, по информации Bild, власти ФРГ намерены ужесточить контроль над российскими бизнесменами, у которых есть действующие немецкие визы, и над членами их семей. При въезде в страну их будут систематически проверять и подробно расспрашивать о цели поездки и о том, чем они занимаются в Германии.

Ранее правительство Германии возложило на Россию ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа, объявило о закрытии генконсульства РФ в Бонне и прекращении деятельности Русского дома в Берлине. В посольстве России назвали случившееся наспех состряпанной провокацией.