Латвия запустила разведывательный БПЛА вдоль границы с Белоруссией Латвийские силовики запустили разведывательный дрон вдоль границы с Белоруссией

Москва31 авг Вести.Беспилотник, задействованный латвийскими силовыми структурами, вновь приступил к патрулированию воздушного пространства вдоль границы с Белоруссией. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

В непосредственной близости от границы с Белоруссией латвийские силовики запустили разведывательный беспилотник Penguin C UAS, который курсирует на высоте около 1,5 км сказал собеседник агентства

Он пояснил, что такие беспилотники используются для выявления подвижных объектов, мониторинга территории и сбора данных разведки.

Сегодняшний запуск беспилотника стал как минимум пятым с начала лета заметил источник

Он уточнил, что дрон совершает полеты за пределами маршрутов, предназначенных для гражданских и частных воздушных судов, в том числе на небольших высотах.

К границе с Россией дрон не приближается добавил собеседник агентства

Ранее латвийские пограничники обнаружили туннель на границе с Белоруссией, помощью которого в Европу проникла группа нелегальных мигрантов.