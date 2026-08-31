Москва31 авгВести.Беспилотник, задействованный латвийскими силовыми структурами, вновь приступил к патрулированию воздушного пространства вдоль границы с Белоруссией. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
В непосредственной близости от границы с Белоруссией латвийские силовики запустили разведывательный беспилотник Penguin C UAS, который курсирует на высоте около 1,5 кмсказал собеседник агентства
Он пояснил, что такие беспилотники используются для выявления подвижных объектов, мониторинга территории и сбора данных разведки.
Сегодняшний запуск беспилотника стал как минимум пятым с начала летазаметил источник
Он уточнил, что дрон совершает полеты за пределами маршрутов, предназначенных для гражданских и частных воздушных судов, в том числе на небольших высотах.
К границе с Россией дрон не приближаетсядобавил собеседник агентства
Ранее латвийские пограничники обнаружили туннель на границе с Белоруссией, помощью которого в Европу проникла группа нелегальных мигрантов.