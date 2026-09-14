Латвийский разведывательный дрон уже 2 часа летает у белорусской границы

Разведывательный беспилотник Латвии уже 2 часа кружит у границы с Белоруссией Латвийский разведывательный дрон уже 2 часа летает у белорусской границы

Москва14 сен Вести.Разведывательный дрон вооруженных сил Латвии уже два часа летает в непосредственной близости от границы с Белоруссией, следует из данных сервиса Flightradar24.

Беспилотник Penguin C UAS латвийских ВВС вылетел в 14.45 мск в понедельник и находится в воздухе уже 2 часа 5 минут.

Дрон перемещается на высоте порядка 1,1 – 1,2 километра на расстоянии примерно 5 километров от белорусской границы.

В 16.50 мск беспилотник кружил юго-восточнее Даугавпилса в районе населенного пункта Силене.

Латвийский беспилотник 31 августа уже патрулировал воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией на высоте около 1,5 километра. Сообщалось, что это минимум пятый случай за лето.

Беспилотники Penguin C UAS используются для выявления подвижных объектов, мониторинга территории и сбора данных разведки.