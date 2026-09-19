Bild: Бундесвер запрещает служить в литовской бригаде немцам с корнями в РФ

Бундесвер запрещает немцам с российскими корнями служить в литовской бригаде Bild: Бундесвер запрещает служить в литовской бригаде немцам с корнями в РФ

Москва19 сен Вести.Бундесвер (Вооруженные силы Германии) не позволяет русским немцам служить в бригаде в Литве по соображениям безопасности, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Отмечается, что военнослужащие ФРГ проходят проверку на безопасность, но некоторые ее проваливают из-за наличия корней в России и Белоруссии.

Продолжить службу в бундесвере им разрешено, как и не запрещено навещать родственников на территории РФ и в Белоруссии, однако при этом они обязаны информировать руководство о таких визитах, говорится в публикации. Проваливших проверку военной контрразведки переводят на должности с базовым уровнем допуска к данным.

Издание пишет, что в министерстве обороны ФРГ подтвердили отказы русским немцам в службе на восточном фланге НАТО, но подчеркнули, что военных, "имеющих семейные связи с Россией или Белоруссией, не подвергают стигматизации или дискриминации".