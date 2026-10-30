В США предложили включить демилитаризацию Калининграда в переговоры по Украине Breaking Defense: в США предложили демилитаризовать Калининград

Москва30 окт Вести.Американское военно-аналитическое издание Breaking Defense опубликовало статью исследователя Фонда Казимира Пулаского Зака Шнайдера о военном значении Калининградской области для НАТО. В материале, в частности, предлагается включить демилитаризацию региона в будущие переговоры по Украине.

Автор считает, что западные страны чрезмерно сосредоточились на угрозе блокирования Сувалкского коридора, упуская более широкие возможности российского военного присутствия в регионе. По его оценке, размещенные в Калининградской области комплексы "Искандер", системы С-400, береговые ракетные комплексы и силы Балтийского флота позволяют России воздействовать не только на Польшу и страны Балтии, но и на объекты в глубине Европы.

Шнайдер прямо предлагает рассматривать Калининградскую область как одну из первоочередных целей НАТО в случае вооруженного конфликта с Россией. Он ссылается на концепцию ведения войны главкома объединенными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, которая предусматривает поражение сил и инфраструктуры, обеспечивающих действия противника.

Одновременно предлагается использовать предстоящие переговоры по Украине, чтобы ограничить российское военное присутствие в регионе. В числе конкретных мер вывод отдельных типов боезарядов из хранилищ, ограничение количества пусковых установок "Искандер", запрет на размещение наземных ракет дальностью свыше 500 км, ограничение внезапных учений у границ Польши и Литвы, а также восстановление механизмов контроля вооружений, включая инспекции и наблюдательные полеты. Конечной целью названа постепенная демилитаризация Калининградской области в рамках новой архитектуры европейской безопасности.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов оценил угрозу захвата Калининграда силами НАТО.