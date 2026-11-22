Стубб: атака на российский сухогруз в Финском заливе – серьезный инцидент

Стубб назвал серьезной атаку на российское судно в Финском заливе Стубб: атака на российский сухогруз в Финском заливе – серьезный инцидент

Москва22 ноя Вести.Президент Финляндии Александр Стубб назвал серьезным инцидентом атаку на российский сухогруз в нейтральных водах Финского залива. Об этом он написал в социальной сети X.

Он заявил, что проинформировал о случившемся ключевых партнеров и союзников страны.

События на борту судна ... в Финском заливе носят серьезный характер. Я поддерживаю тесный контакт с руководством Финляндии по вопросам внешней политики и безопасности, силами обороны и пограничной службой сказал Стубб

Сухогруз подвергся атаке беспилотников накануне, когда находился в трех морских милях от российской границы. Судно направлялось в Калининград.