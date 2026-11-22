Москва22 нояВести.Президент Финляндии Александр Стубб назвал серьезным инцидентом атаку на российский сухогруз в нейтральных водах Финского залива. Об этом он написал в социальной сети X.
Он заявил, что проинформировал о случившемся ключевых партнеров и союзников страны.
События на борту судна ... в Финском заливе носят серьезный характер. Я поддерживаю тесный контакт с руководством Финляндии по вопросам внешней политики и безопасности, силами обороны и пограничной службойсказал Стубб
Сухогруз подвергся атаке беспилотников накануне, когда находился в трех морских милях от российской границы. Судно направлялось в Калининград.