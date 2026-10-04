Стубб заявил, что у Финляндии нет свидетельств о готовящемся нападении России

Президент Финляндии рассказал, ожидает ли он нападения России Стубб заявил, что у Финляндии нет свидетельств о готовящемся нападении России

Москва4 окт Вести.Президент Финляндии Александр Стубб заявил об отсутствии свидетельств того, что Россия собирается напасть на его страну.

По его словам, сейчас есть люди, "которые действуют алармистски и мешают сценарии с восприятием угрозы".

Ожидаем ли мы, что Россия нападет? Ответ – нет. У нас нет никаких свидетельств этому сказал Стубб в интервью газете El Mundo

Политик отметил, что у Финляндии самая длинная в ЕС граница с РФ, и подчеркнул, что Хельсинки точно увидит, что Россия "собирается делать".

Как писало ранее издание Junge Welt, слова Стубба о том, что Москва не угрожает странам Прибалтики, вызвали серьезный резонанс среди западных элит.