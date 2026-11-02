Москва2 ноя Вести.Президент Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал усилить оборону своей страны. Политик добавил, что Хельсинки следует научиться "жить с неопределенностью".

Слова Стубба приводит Yle. Финский лидер отметил, что звонок Путину 27 октября также был посвящен сдерживанию и обеспечению стабильности.

По словам Стубба, Финляндии следует и далее инвестировать в оборону, подготовку и безопасность, а также научиться жить с неопределенностью говорится в материале

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ не хочет войны с Европой, но готова к ней. По словам главы государства, если такой конфликт случится, то победителей в нем не будет.