Стубб разъяснил, почему считает звонок Путину поворотным моментом Стубб назвал телефонный разговор с Путиным поворотным моментом

Москва31 окт Вести.Телефонная беседа с президентом России Владимиром Путиным стала важным этапом по нескольким причинам, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью телерадиокомпании Yle.

Финский лидер пояснил, что впервые общался с российским президентом в качестве главы государства.

Кроме того, этот контакт позволил европейской стороне из первых рук узнать оценку ситуации со стороны руководства РФ и напрямую передать позиции украинской стороны.

Стубб уточнил, что инициатива проведения разговора исходила от него и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре по просьбе Киева.

Президент Финляндии также указал на присутствие определенных нюансов в подходах США и стран Европы.

Стубб подчеркнул необходимость оценивать соответствие американской внешней политики интересам Финляндии.

Глава государства добавил, что итоги общения с Путиным уже обсудили с коллегами по Евросоюзу, обратив внимание, что Брюссель впервые получил прямую информацию от российской стороны по поводу конфликта на Украине и обстановки в Балтийском море.

27 октября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Как сообщили в Кремле, глава российского государства изложил свою оценку ситуации в зоне украинского конфликта и напомнил о его первопричинах. Кроме того, лидеры обсудили вопросы безопасности в регионах Балтийского моря и севера Европы.