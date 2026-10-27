Стубб: разговор с Путиным готовился совместно с Украиной и США на встрече в Осло

Стубб сообщил, что разговор с Путиным был подготовлен совместно с Украиной и США Стубб: разговор с Путиным готовился совместно с Украиной и США на встрече в Осло

Москва27 окт Вести.Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что состоявшийся разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился совместно с Украиной и США на встрече в Осло. Об этом он сообщил журналистам, трансляцию вели финские СМИ.

Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США сообщил Стубб

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил агентству факт состоявшейся во вторник беседы Путина со Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Согласно информации канцелярии Стубба, беседа состоялась по инициативе европейских политиков, и они выступали от имени своих стран, а не всей Европы. Разговор коснулся урегулирования на Украине и предстоящих встреч в Абу-Даби.