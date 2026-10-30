Москва30 окт Вести.Большинство финнов позитивно оценивают недавний телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Финляндии Александром Стуббом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Taloustutkimus для газеты Ilta-Sanomat.

По данным исследования, порядка 75% респондентов полностью или частично согласились с утверждением, что Стубб поступил правильно, позвонив президенту России, чтобы обсудить мирное урегулирование украинского конфликта. Лишь 4% опрошенных не одобрили действия финского лидера, а 9% частично не согласны с необходимостью подобных контактов с Москвой. Еще порядка 12% участников опроса не определились с ответом.

Опрос был проведен 28-29 октября, в нем приняли участие более 1,1 тыс. финнов старше 18 лет.

27 октября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Как сообщили в Кремле, глава российского государства изложил свою оценку ситуации в зоне украинского конфликта и напомнил о его первопричинах. Кроме того, лидеры обсудили вопросы безопасности в регионах Балтийского моря и севера Европы.

При этом, как уточнили в администрации Стубба, он и Стере участвовали в разговоре как лидеры своих стран и не выступали от имени всей Европы.