Политолог оценил звонок Стубба и Стере Путину: лед необщения с русскими сломан Политолог Клинцевич: Стубб и Стере пошли против собственной системы

Москва29 окт Вести.Телефонный разговор российского президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гар Стере говорит о том, что "лед необщения" с российской стороной "сломан". Такое мнение выразил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в интервью KP.RU.

Политолог полагает, что звонок финского и норвежского политиков "произошел не просто так". По словам Клинцевича, "все сделали упор" на то, что политики "просили за" главу киевского режима Владимира Зеленского.

Эксперт уточнил, что сам он обратил внимание на другое.

Лед необщения с русскими сломан. Они пошли против собственной системы, против [председатель Европейской комиссии] Урсулы фон дер Ляйен, против криков из ЕС сказал собеседник журналистов

По его мнению, Стубб предполагает, что, возможно, станет переговорщиком от стран Европейского союза и "подыгрывает" американскому президенту Дональду Трампу.

Телефонная беседа Путина со Стуббом и Стере об украинском конфликте состоялась 27 октября по инициативе этих европейских политиков. Финский лидер и норвежский премьер во время данных переговоров представляли свои страны, а не всю Европу в целом.