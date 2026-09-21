Стубб обратил внимание на чрезмерную реакцию разведки на Россию

Стубб указал на "острую реакцию" разведки на Россию Стубб обратил внимание на чрезмерную реакцию разведки на Россию

Москва21 сен Вести.Президент Финляндии Александр Стубб заявил о чрезмерной реакции некоторых разведывательных служб, пугающих страны угрозой со стороны России.

По его словам, "нет никакой неминуемой военной угрозы" со стороны Москвы в данный момент, пишет издание Politico, которому финский лидер дал интервью.

Стубб обратил внимание на "острую реакцию" некоторых служб разведки, которые "буквально говорят, что вы - следующие" для завоевания Россией говорится в материале

Издание Junge Welt написало, что утверждения Стубба о том, что Россия не угрожает странам Прибалтики, вызвали серьезный резонанс среди западных элит. Уточнялось, что финский президент также стал понимать необходимость выстраивания отношений с Москвой.

Ранее сам Стубб заявил, что Европе необходимо возобновить диалог с Москвой на политическом уровне.