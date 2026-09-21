Москва21 сенВести.Президент Финляндии Александр Стубб заявил о чрезмерной реакции некоторых разведывательных служб, пугающих страны угрозой со стороны России.
По его словам, "нет никакой неминуемой военной угрозы" со стороны Москвы в данный момент, пишет издание Politico, которому финский лидер дал интервью.
Стубб обратил внимание на "острую реакцию" некоторых служб разведки, которые "буквально говорят, что вы - следующие" для завоевания Россиейговорится в материале
Издание Junge Welt написало, что утверждения Стубба о том, что Россия не угрожает странам Прибалтики, вызвали серьезный резонанс среди западных элит. Уточнялось, что финский президент также стал понимать необходимость выстраивания отношений с Москвой.
Ранее сам Стубб заявил, что Европе необходимо возобновить диалог с Москвой на политическом уровне.