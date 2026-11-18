Стубб призвал не верить публикациям об ультиматуме России к Финляндии по НАТО

Стубб опроверг публикацию Bild о требовании России к Финляндии выйти из НАТО Стубб призвал не верить публикациям об ультиматуме России к Финляндии по НАТО

Москва18 ноя Вести.Президент Финляндии Александр Стубб опроверг публикации немецких СМИ о том, что Россия якобы оспаривает членство Хельсинки в НАТО. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

По словам Стубба, Финляндия планирует оставаться членом альянса.

На мой взгляд, это утверждение [немецких СМИ - Прим. ред.] ни в коем случае нельзя воспринимать всерьез, и я не слышал его ни от одного россиянина сказал Стубб

Накануне немецкая газета Bild сообщила со ссылкой на источники, что Россия якобы выдвинула Европе "жесткие требования" в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине. Среди них, как следовало из материала, - выход Финляндии из НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков эту информацию опроверг. По его словам, Москва не выдвигала требований о выходе Финляндии из НАТО в рамках переговоров о новой архитектуре европейской безопасности.

Финляндия вошла в НАТО 4 апреля 2023 года, став 31‑м членом альянса. После нее через год в военный блок вошла Швеция.