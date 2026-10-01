Мема: Стубб не говорит всей правды на тему размещения в стране ядерного оружия

Мема уличил президента Финляндии во лжи относительно размещения ядерного оружия Мема: Стубб не говорит всей правды на тему размещения в стране ядерного оружия

Москва1 окт Вести.Президент Финляндии Александр Стубб, обещая не размещать на территории страны ядерное оружие в мирное время, утаивает правду. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По его словам, последнее слово в данном вопросе вовсе не за Хельсинки.

Стубб не говорит всей правды, когда заверяет, что ядерное оружие может быть размещено в Финляндии только в военное время сказал Мема в беседе с РИА Новости

Он подчеркнул, что решение о размещении ядерного оружия или дальнобойных ракет на территории Финляндии будет принимать НАТО. Это может произойти в любой момент, в том числе и в мирное время.

Ранее Мема раскритиковал вступление Финляндии в НАТО. Он отметил, что власти страны, вместо того, чтобы работать над укреплением безопасности, превратили ее в плацдарм альянса.