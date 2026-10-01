Москва1 октВести.Президент Финляндии Александр Стубб, обещая не размещать на территории страны ядерное оружие в мирное время, утаивает правду. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
По его словам, последнее слово в данном вопросе вовсе не за Хельсинки.
Стубб не говорит всей правды, когда заверяет, что ядерное оружие может быть размещено в Финляндии только в военное времясказал Мема в беседе с РИА Новости
Он подчеркнул, что решение о размещении ядерного оружия или дальнобойных ракет на территории Финляндии будет принимать НАТО. Это может произойти в любой момент, в том числе и в мирное время.
Ранее Мема раскритиковал вступление Финляндии в НАТО. Он отметил, что власти страны, вместо того, чтобы работать над укреплением безопасности, превратили ее в плацдарм альянса.