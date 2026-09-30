Мема: Финляндия превращается в плацдарм НАТО, а не укрепляет свою безопасность

"Плацдарм НАТО": в Финляндии рассказали, во что превращается страна Мема: Финляндия превращается в плацдарм НАТО, а не укрепляет свою безопасность

Москва30 сен Вести.Финляндия не работает над укреплением собственной безопасности, а становится плацдармом НАТО, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Он прокомментировал присоединение страны 14 сентября к французской инициативе по ядерному сдерживанию, о которой в марте заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, в рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. Помимо Финляндии, к французской инициативе присоединились девять стран Европы.

Финляндия скорее превращается в плацдарм НАТО, чем укрепляет собственную безопасность сказал Мема РИА Новости

Политик отметил, что решения Хельсинки отменить запрет на ввоз ядерного оружия в страну, купить американские истребители F-35 и поддержать инициативу Франции были приняты для того, чтобы "подготовить Финляндию к полноценному членству в НАТО".

Ранее постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Франция и Великобритания, пренебрегая собственными принципами, непрозрачно наращивают стратегические ядерные арсеналы.