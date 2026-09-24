Гатилов: Лондон и Париж наращивают стратегические ядерные арсеналы Гатилов: Париж и Лондон непрозрачно наращивают стратегические ядерные арсеналы

Москва24 сен Вести.Париж и Лондон, пренебрегая своими же принципами, непрозрачно наращивают стратегические ядерные арсеналы, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов газете "Известия".

Франция и Великобритания, пренебрегая своими же принципами соблюдения транспарентности в ядерной сфере, приступили к непрозрачному наращиванию стратегических арсеналов приводит газета слова Гатилова

Дестабилизирующая практика "совместных ядерных миссий" НАТО продолжает расширяться. Кроме того, альянс вводит "некие новые схемы сдерживания", которые повышают риски распространения ядерного оружия, подчеркнул Гатилов.

Между тем в марте 2026 года президент Франции Эммануэль Макрон запустил проект "продвинутого ядерного сдерживания". К инициативе присоединились девять стран - Британия, Германия, Польша, Бельгия, Нидерланды, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. Правительство Финляндии также приняло решение присоединиться к французскому проекту по ядерному сдерживанию.