Москва24 сен Вести.Президент Финляндии Александр Стубб якобы одержим идеей сокрушить Россию, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X, комментируя заключение соглашения между Хельсинки и Киевом о производстве беспилотников.

По словам Мемы, враждебные действия в адрес России подрывают безопасность самой Финляндии.

Стубб сыплет красивыми словами о мире, но на деле работает на войну. Нанести стратегическое поражение России - его величайшее желание. Украине нужны не беспилотники, а конкретные действия ради мира написал он

Ранее Мема раскритиковал слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Россия показывает свою силу, но Североатлантический альянс якобы сильнее.