Минобороны Финляндии исключило дискуссию о членстве страны в НАТО Глава Минобороны Финляндии Хяккянен: членство страны в НАТО не обсуждается

Москва13 ноя Вести.Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что членство республики НАТО не подлежит обсуждению. Его слова привело агентство Bloomberg.

Такие вещи не подлежат обсуждению сказал он

Накануне немецкая газета Bild сообщила со ссылкой на источники, что Россия якобы выдвинула Европе "жесткие требования" в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине. Среди них, как следовало из материала, — выход Финляндии из НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков эту информацию опроверг. По его словам, Москва не выдвигала требований о выходе Финляндии из НАТО в рамках переговоров о новой архитектуре европейской безопасности.

Финляндия вошла в НАТО 4 апреля 2023 года, став 31‑м членом альянса. После нее через год в военный блок вошла Швеция.