В Финляндии заявили, что люди начали осознавать, чем грозит присоединение к НАТО Naapuriseura: присоединение Финляндии к НАТО не отвечает интересам финнов

Москва6 сен Вести.Присоединение Финляндии к НАТО не отвечает интересам финнов, в отличие от властей граждане начали это понимать. Об этом заявил председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко.

По его словам, которые приводит РИА Новости, общая безопасность Финляндии и финнов с присоединением к альянсу не повысилась.

Мы теперь находимся на переднем крае НАТО - фактически являемся его пограничным форпостом сказал Варвикко

Он подчеркнул, если три года назад большинство финнов хотели присоединения страны к НАТО, то сейчас понимают, что попали "из огня да в полымя".

5 сентября Варвикко заявил, что закрытие границы с РФ по решению финских властей привело к безработице в приграничных регионах Финляндии.