Москва4 сенВести.Финны начинают осознавать, что страна помогает киевскому режиму себе в ущерб. Об этом рассказал председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко.
В беседе с РИА Новости он уточнил, что пока большая часть жителей Финляндии не связывает сокращение социальных расходов с военной поддержкой Киева.
Все больше финнов начинают понимать, что как военная поддержка Украины, так и значительное увеличение оборонных расходов Финляндии вынуждают правительство постоянно брать все больше долговсказал Варвикко
Общественник уточнил, что поддержка Украины и милитаризация в долгосрочной перспективе приведут к резкому снижению уровня благосостояния и обеднению общества.
Ранее Варвикко рассказал, что Финляндия рискует столкнуться с оттоком граждан, преимущественно задействованных в сфере туризма, из-за закрытия границы с РФ. По его словам, страна ежегодно теряет почти миллиард евро из-за отсутствия российских туристов.