Варвикко: финны начинают понимать, что помощь Киеву идет в ущерб стране

В Финляндии жители начинают понимать, что страна помогает Киеву себе в ущерб Варвикко: финны начинают понимать, что помощь Киеву идет в ущерб стране

Москва4 сен Вести.Финны начинают осознавать, что страна помогает киевскому режиму себе в ущерб. Об этом рассказал председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что пока большая часть жителей Финляндии не связывает сокращение социальных расходов с военной поддержкой Киева.

Все больше финнов начинают понимать, что как военная поддержка Украины, так и значительное увеличение оборонных расходов Финляндии вынуждают правительство постоянно брать все больше долгов сказал Варвикко

Общественник уточнил, что поддержка Украины и милитаризация в долгосрочной перспективе приведут к резкому снижению уровня благосостояния и обеднению общества.

Ранее Варвикко рассказал, что Финляндия рискует столкнуться с оттоком граждан, преимущественно задействованных в сфере туризма, из-за закрытия границы с РФ. По его словам, страна ежегодно теряет почти миллиард евро из-за отсутствия российских туристов.